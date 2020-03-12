Kayınbiradere Özel kadro

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Rektörlük tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde açılan öğretim görevlisi ilanında Göksun Meslek Yüksekokulu “Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı” için aranan şartlar dikkat çekti. Başvuru yapacak adaylarda, ‘Kripto para sistemleri üzerinde çalışma yapmış olmak, İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Finansman alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az 4 yıl bankacılık deneyimi olmak’ şartı konuldu.

Şartları sağlayan tek kişi ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yükseokulu Müdürü Orhan Ercan’ın kayınbiraderi, Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu oldu. Seyithanoğlu, İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Finans bölümünde yüksek lisans yaptı. 2015 yılında özel bir finans kuruluşunda çalışmaya başladı.

İLAN ŞARTLARI BİREBİR

Seyithanoğlu’nun yüksek lisans tez çalışması ise yine şartlarla birebir örtüşen, günümüz de popüler olan blockchain teknolojisi ve bitcoin. Seyithanoğlu’nun fakülteye kabul belgesinde lisans mezuniyet notu 67 olarak belirtildi.

Yabancı dil puanı ise 70. Üniversite tarafından kendisine verilen giriş notunun 95 olmasıyla başarı notu da 78’e yükselen Seyithanoğlu, eniştesinin müdür olduğu yüksekokulda öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Enişte Doç. Dr. Orhan Ercan 13 Aralık 2018’de Göksun Meslek Yüksekokulu’na müdür olarak atanmıştı.