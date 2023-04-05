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5 Nisan 2023
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Kayınbiraderini öldürüp, ‘Namusumu temizledim’ demişti… Tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Paşabağı Mahallesi’nde, 3 Nisan’da meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B.’yi tabancayla öldürüp, başında polisin gelmesini bekledi.

Polislere teslim olan Hülya B., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlatan Hülya B., şöyle konuştu:

*Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi.

*İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı.

*Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir’e gittim. Bir süre sonra İzmir’de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Diyarbakır’a yerleştik

‘TELEFONLA RAHATSIZ EDİYORDU’

Yeni hayatına başladığına değinen Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla tacizine maruz kaldığını öne sürerek, “Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, TikTok hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı. Bunun üzerine evde, kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa’ya geldim. Paşabağı Mahallesi’nde evden çıkan Ferdi’yi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim” diye konuştu.

3 ÇOCUĞU BABAYLA KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından ‘Tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklandı. Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk ise Diyarbakır’da yaşayan babalarıyla kaldı. (DHA)

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