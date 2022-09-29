Kayınpeder ‘hareketlerinden hoşlanmadığı’ damadını öldürdü

İstanbul’da cinayet… Turhan Ketenci evine gidip tartıştığı damadı Volkan Çubukcu’yu kalbinden bıçakladı. Damat kaldırıldığı hastanede can verdi.

Olay, Küçükçekmece’ye bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ketenci torunu doğduktan bir hafta sonra kızını görmeye gitti. Kapıyı damadı Volkan Çubukçu açınca aralarında tartışma yaşandı.

Ketenci, sık sık kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadı Volkan Çubukçu’ya bıçakla saldırdı. Damadını kalbinden bıçaklayan Ketenci olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çubukçu sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

“ÇOBAN OLSA KABUL EDERİM, ONU ETMEM”

Eşinin ölümüyle şoka giren Meral Çubukçu, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

– Volkan ile biz çok önceden aynı yerde çalışıyorduk. Babam da orada çalışıyordu. O zamanlardan beri Volkan’ı sevmiyormuş. İşten çıkınca yollarımız ayrılmıştı. Bir süre sonra tekrar yollarımız kesişti, sevdik birbirimizi. Babam kesinlikle istemediğini söyledi.

– Volkan’ı sevdiğimi ve istemeye geleceklerini belirttim. ‘Kesinlikle gelmesinler’ dedi. ‘Çoban olsa kabul ederim ama onu kabul etmem’ dedi. Sonra biz kendi aramızda nikah kıyıp düğün yaptık. En başından beri sadece babam karşı çıkıyordu. Evlendikten sonra barışmak için araya aile dostlarımızı soktuk.

“CANLI SİNEK BIRAKMAM”

– Barıştıktan sonra babamın isteğiyle ikinci düğünümüzü yaptık ve her şey normale döndü. Daha sonra eşimin sigarasından sakalından her şeyinden rahatsız olmaya başladı. Daha sonra ben de oradayken kayınbabamın evine geldi ve “Canlı sinek bile bırakmam” diye tehdit etti.

Turhan Ketenci, savcılıkta alınan ifadesinde olay günü dünürünün evine gittiğini, burada karşılaştığı damadıyla sözlü tartışma yaşadıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini öne sürdü. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle damadıyla arasında husumet olduğunu, çeyiz için aldığı beyaz eşyanın markasıyla ilgili bile sorun çıkardığını söyleyen Ketenci, tartışma sırasında elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını iddia etti.

“RAPORLUYUM, FAZLA CEZA ALMAM”

Katil Turhan Ketenci dünürü Mustafa Çubukcu ise şunları söyledi:

– Oğlumu katletmeden bir gün önce “Ben bu çocuğun sakalından ve konuşmasından hoşlanmıyorum. Uyar, ben bu tür davranışları sevmiyorum. Keşke çoban alsaydı kızımı da bu almasaydı” diyor.

– Son zamanlarda da sürekli “Seni de öldürürüm o çocuğu da öldürürüm” diye kızının telefonuna mesajlar atıyormuş. “Ben raporluyum, sizi öldürürsem ben ceza falan almıyorum. 5-6 ay yatarım, 7’nci ayı yatmam bile” diye bir gün öncesinden söyledi. (DHA)

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