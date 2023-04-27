Kayıp 3 kişi aranırken sudan başka araç çıktı

Bayram tatilinde Diyarbakır’dan gelip Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki ‘Munzur Gözeleri’ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral’ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan’da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı’na uçtu.

Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

1073 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR

3 kişi için Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana’dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1073 kişilik ekip ile başlatılan arama çalışmaları, 7’nci gününde de sürüyor.

20 MART’TA ÇAYA UÇAN ARAÇ BULUNDU

60 kilometrelik alanda yapılan aramada; ilk gün bir mont, araca ait tampon ve jant bulundu. Dün yapılan aramalarda ise gençlere ait olduğu düşünülen 1 ayakkabı bulunup, teyit için yetkililere teslim edildi.

Öte yandan bu çalışmalar sırasında, debisi düşen Pülümür Çayı’nın Ali Kaya Çeşmesi mevkisinde bir otomobil bulundu.

Otomobilin, 20 Mart’ta Giresun’dan Elazığ’a giderken kaza yaparak hayatını kaybeden Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu belirlendi. (DHA)