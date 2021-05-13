Kayıp at tartışması devam ediyor… İBB’den cevap geldi

2020 yılının başında Adalar’da faytonculuğun kaldırılmasının ardından İBB’nin satın aldığı bin 179 atın 860’ı talep eden kurum, kuruluş ve kişilere belli kriterlere göre hibe edildi.

İBB’nin Hatay Dörtyol Belediyesi’ni hibe ettiği 99 atın ortadan kaybolması ile kriz çıktı. Atları kaybolması ile ilgili soruşturma başlatılırken İBB’nin sahiplendirdiği diğer atların da kayıp olduğu iddiası ortaya atıldı.

Tartışmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak sahiplendirdikleri atların denetim ve takip sorumluluğunun Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunu açıkladı.

Bakanlık da sorumluluğun kendilerinde değil İBB ve atları sahiplenen kurum ve kişilerde olduğunu savundu. Bunun üzerine İBB’den yeni açıklama geldi. Açıklamada mevzuta göre sevkiyat bittiğinde İBB’nin sorumluluğunun da sona erdiği belirtildi.

GENELGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada atlı faytonculuğun kaldırılması süreci ve ilgili mevzuat ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 18 Şubat 2021 tarihli, “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi”ne dikkat çekilen açıklamada “Genelge ile nakil öncesi atların muayene edilmesi, sağlık raporunun ve sevkiyatına izninin verilmesi konusunda resmi veteriner hekimi görevlendiriyor. Yine aynı genelgeye göre il dışı sevklerde de varış yerindeki sorumluluk, hayvanın işletmesinin bağlı bulunduğu bakanlığın il ya da ilçe müdürlüğüne devrediliyor. Varış işletmesinde hayvanın yeni pasaportunun düzenlenmesini, bakanlık teşkilatlarıyla sınırlıyor. Başka bir deyişle; bu noktada atların sorumluluğu İBB’den çıkmış oldu” denildi.

KİMLİKLENDİRME VE İZLEME BAKANLIKTA

Açıklamada, gerek adada gerekse ülke çapında atların kimliklendirilmesi ve izlenmesi işinin “Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik” çerçevesinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi. Yönetemliğe göre resmi veteriner hekimler tarafından kimliklendirilen atların, mikroçiplenerek bakanlığın Türkvet Bilgi Sisteminde bulunan “tektırnaklı” bölümüne işlendiği anlatılarak “İBB tarafından sahiplendirilen 860 atın sevkiyatı ise Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olan resmi veteriner hekimin düzenlediği Veteriner Sağlık Raporu ile gerçekleştirildi. Bu raporda atların gittiği işletmenin numarasından vergi numarasına kadar bilgiler net görülmektedir. Sevkiyat başladığı andan itibaren İBB’nin herhangi bir yetki veya sorumluğu kalmamaktadır” denildi.

YÜKÜMLÜLÜK AT SAHİPLERİ VE BAKANLIK ARASINDA

Açıklamada “Sevkiyatın gerçekleşmesinden sonra atlarla ilgili tüm yasal yükümlülükler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde atları sahiplenenler ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındadır. At Sahiplendirme Taahhütnamesi’nde yer alan konular da atları sahiplen kişi ve kurumlara, ‘5996 sayılı yasadaki tüm faaliyet, kontrol ve koordinasyonlarda yetkili Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı yükümlülüklerini hatırlatan’ maddelerden oluşmaktadır” denildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden İmamoğlu’na cevap