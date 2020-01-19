Kayıp Balık Dori filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Kayıp Balık Dori, bir Amerikan 3 boyutlu animasyon filmidir. 2003 tarihli Pixar filmi Kayıp Balık Nemo’nun devamı niteliğindedir; Dory, Nemo, Marlin ve Balıkçı Teknesi çalışanları bu filmde de mevcuttur. İlk filmde olduğu gibi, Andrew Stanton senaryosunu yazıp bu filmi yönetmiştir. Angus MacLane ise yardımcı yönetmen olmuştur. Film Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Haziran 2016 tarihinde yayınlanmıştır.
Kayıp Balık Dori filminin konusu şöyle: Kayıp Balık Dori’de unutkan karakter Dory, tekrar ailesiyle birlikte olmak için büyük bir maceraya çıkmıştır. Film Nemo’nun babasını bulduğu Kaliforniya kentinden 1 yıl sonrasında gelişen olayları konu almaktadır.
KAYIP BALIK DORİ OYUNCU KADROSU
Ellen DeGeneres Dory
Albert Brooks Marlin
Diane Keaton Jenny
Eugene Levy Charlie
Ty Burrell Bailey
Willem Dafoe Gill
Vicki Lewis Deb (& Flo)
Kaitlin Olson Dory’nin Kardeşi
Dominic West
Idris Elba