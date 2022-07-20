Kayıp çocuklardan kötü haber

Yazan:
Alaturka Online
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Denizli’nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan iki çocuktan Hakkı Bargan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen’i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Yayınlanma: 07:34 – 20 Temmuz 2022 Güncellenme:

Kayıp çocuklardan kötü haber

Denizli‘nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı B.’den (11) önceki gün saat 15.00’ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, “Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım” beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Bugün sabah saatlerinde Hakkı Bargan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen’i arama çalışmaları ise devam ediyor.

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