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29 Mart 2023
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Kayıp Dilan olayında ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf

Alaturka Online
Alaturka Online

Kale Mahallesi Aksaray Sokak’ta ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Dilan Çördük, dün kuzenine gitmek için evden çıktı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Kuzenine gitmeyen, geri de dönmeyen Çördük’ün yakınları, kızlarını aramaya başladı. Bir süre sonra, Çördük’ün yakınlarına WhatsApp aracılığıyla bir fotoğraf gönderildi. Ailesi, cep telefonlarına gelen fotoğrafla polise gidip kayıp başvurusu yaptı.

İNTERNETTEN ALINIP GÖNDERİLMİŞ

Evin çevresinde ve ormanda, Dilan’ı arayan polis ekipleri, fotoğrafı da incelemeye aldı. Mesajın atıldığı telefonu takibe alan polis ekipleri, gönderilen fotoğrafın, Bursa’da 2 yıl önce işlenen cinayette, öldürülen kişinin olay yerinde çekilen fotoğrafı olduğu ve internetten alınıp gönderildiğini saptadı.

Dilan Çördük’ün farklı bir ilde olduğu yönünde bilgiye ulaşan polisin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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