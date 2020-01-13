Kayıp Gülistan için seferberlik: PÖH timleri de arıyor

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Alaturka Online
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5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun arama çalışmaları 9’uncu gününe girdi.

FOTO:İHA

Valilik koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı Gölü’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ’dan dalgıç polis ve gönüllülerin katılımıyla devam ediyor.

FOTO:İHA

Öte yandan bugün 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri de çalışmalara katıldı.

Ekipler iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor.

FOTO:İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri ise Uzunçayır Barajı Gölü’nde bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

FOTO:İHA

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.(İHA)

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