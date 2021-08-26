Kayıp kadın baygın halde bulundu

Yazan:
Alaturka Online
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün gece evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kadın, ekiplerin arama çalışması sonrasında evinin 200 metre yakınında baygın halde bulundu.

Yayınlanma: 19:39 – 26 Ağustos 2021 Güncellenme: 19:42 – 26 Ağustos 2021

Kayıp kadın baygın halde bulundu

Olay, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Ayşe Pelen için yakınları jandarma merkezine kayıp ihbarında bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarı değerlendirerek harekete geçen ekipler durumu AFAD’a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Pelen, evinin 200 metre yakınında baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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