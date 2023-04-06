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6 Nisan 2023
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Kayıp olarak aranan küçük kızın cesedi kuyuda bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online

İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek’e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi’nde, H.B.’ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek’in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimekin cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.yi gözaltına aldı. (DHA)

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