Kayıp olarak aranıyordu! 14 gün sonra iyi haber geldi

İstanbul’dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan’da Ilgarini Mağarası’nı ziyaret ettikten sonra grupta yer alan Hüseyin Alıcı’dan (62) haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Alıcı, bugün öğleden sonra Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Kazla Mahallesi’nde yaşayan Esma Duzla’nın evine geldi.
Bunun üzerine köylüler, durumu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar’a bildirdi. Yaşar’ın da bilgiyi ilgililere aktarması üzerine köye sağlık ekibi gönderildi.
Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine getirilen Alıcı, tedavi altına alındı. Alıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)