Kayıp Ömer Halis’ten acı haber

Şanlıurfa’da evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Ömer Halis Polat’ın (4), cansız bedeni 3 gün süren arama çalışmaları sonucu evinden 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda bulundu.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi’nde 8 Eylül’de akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu.

Polat’a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeği ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde arama yapıldı. 3 gün süren aramada Ömer Halis’in 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer Mahallesi yakınlarında bir su tahliye kuyusunda cansız bedenine raslandı.

KOKUDAN ANLAŞILDI

Ömer Halis’in cesedi tarla sulamak için giden vatandaşların su tahliye kuyusundan kötü koku gelmesiyle fark ettiği öğrenildi. Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ömer Halis’in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Köseköy Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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