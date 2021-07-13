Kayıp silahlarla ilgili çarpıcı açıklama: Hükümet kendisine özel silahlı kuvvetler mi oluşturuyor?

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaybolduğu iddia edilen ve organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘kayıt dışı silah dağıtımı’ iddialarıyla CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Devleti yönetenler silahların çalınmasından haberdar değilse acizliktir. Eğer bilgileri dahilinde paramiliter gruplara dağıtılmışsa daha vahimdir. Hükümet kendisine özel silahlı kuvvetler mi oluşturuyor?” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kayıp 107 bin silahın kimler aracılığı ile kimlere gittiğini biliyor ve söylemiyorlar ise bu sorumluluğa ortaktır” dedi. Sertel, TRT’nin kayıp silahları hakkında da açıklamalarda bulundu.

“HÜKÜMET KENDİNE ÖZEL SİLAHLI KUVVETLER Mİ OLUŞTURUYOR”

“Bir kişinin bile burnu kanarsa bunun vebali ve hukuki sorumluluğu Saray Hükümeti’ne ait olur” diyerek yetkililere çağrıda bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray şöyle konuştu:

* Türk Milleti bu gelişmeleri derin bir endişe ve kaygı ile izliyor. Bir insan için iki temel içgüdü vardır: Biri açlık, diğeri de güvenlik. Ne yazık ki bu hükümet yüzünden hem ekonomimiz, hem de güvenliğimiz tehlikede.

* Resmi ağızlar tarafından da doğrulanan 107 bin silahın kayıp olması çok vahim bir hadisedir. Sayın Uğur Dündar’ın söylediği gibi, 20 tugayı donatacak kadar silah kaybedilmiş.

* Bu silahlar ne maksat ile çalınmıştır?

* Devleti yönetenler 107 bin silah kaybolurken bundan haberdar olmuyorlar ise artık devletin emanetini muhafaza edemiyor ve acizliklerinin zirvesine çıkmış demektir.

* Eğer bilgileri dahilinde dağıtılmış ise daha vahim. O zaman bu silahları niçin dağıttılar? Kimler, kimlere karşı kullanacak? Hükümet kendisine özel silahlı kuvvetler mi oluşturuyor?

“İKİ BAKAN SORUMLULUK ALTINDADIR”

* Yapılması gereken bu kayıp silahların hızla toplanması, sorumluların yargı önüne çıkarılıp cezalandırılmasıdır.

* Bu konuda sadece İçişleri Bakanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı da büyük bir sorumluluk altındadır. Sorumluluklarının gereğini yapmalılar. Çünkü, devletin resmi silahlı organlarının dışında kanunen kullanılmaması gereken silahlar belli ki birtakım paramiliter grupların eline geçmiş.

* Başta sayın Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’na açık çağrı yapıyorum: Türk Milleti’nin ve devletin milli güvenliği için bu silahları derhal bulsunlar ve kamuoyuna gerekli açıklamaları yapsınlar.

“SAVCILAR SARAYDAN YEŞİL IŞIK YANMADIKÇA HAREKETE GEÇMİYOR”

* Mutlak güçbirliği rejimi içinde yaşıyoruz. Bütün kararlar tek bir merkezden, Saray’dan alınıyor. Savcılar da yeni anayasa nedeni ile hukuku değil, güç merkezi olarak Saray’ı görüyor. Oradan yeşil ışık yanmadıkça hiçbir harekette bulunmuyorlar.

* Aynen, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çoğu doğru çıkan vahim iddiaları konusunda harekete geçmemeleri gibi.

* O nedenle sorumluluk doğrudan doğruya Saray Hükümeti’nindir. Bir kişinin bile burnu kanar ise bunun vebali ve hukuki sorumluluğu da Saray Hükümeti’ne ait olur.

“SOYLU VE AKAR YANIT VERMELİ”

“Toplum merak ediyor: “Bu 107 bin silah kimlere, kimler tarafından, nasıl ve niçin dağıtıldı?” diyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bunun yanıtını verecek olanların birincisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur, ikincisi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dır. Eğer bu silahların kimler aracılığı ile kimlere gittiğini biliyor da söylemiyorlar ise onların da bu sorumluluğa ortaklık payı vardır” dedi.

OLAYIN ÜSTÜ KAPATILDI

Atila Sertel, TRT’nin kayıp silahlarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

* TRT’nin 10 silahı kayıp. MKE Kırıkkale yapımı bu silahlar TRT’nin güvenlik personeli içindi. Biz bu silahların kayıp olduğunu 2019 yılında tespit ettik. Asıl kayıp ne zaman oldu, 15 Temmuz 2016 öncesi mi, sonrası mı, henüz bilmiyoruz. Ama kayıp olduğu gerçeği var.

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduk, düzgün bir yanıt alamadık. TRT Genel Müdürü’ne sorduk, düzgün bir yanıt alamadık.

* Bu olayın soruşturulmasına, geçmişte FETÖ üyeliği iddiası ile açığa alınan, fakat sonradan göreve iade edilen bir müfettişin atanması ilginçtir.

*Soruşturmada kayıp silahların akıbeti aydınlatılmadı, herhangi bir kişi sorumlu tutulmadı. Olayın üstü kapatıldı.

* Eğer bu silahlar ile bir suç işlenir ise TRT Genel Müdürü’nin sorumluluğu olmayacak mı?

* İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum: Kayıp silahlar ile ilgili sadece TRT’nin soruşturma açması yetmiyor, İçişleri Bakanlığı’nın da açması lazımdır.

İlginizi Çekebilir Uğur Dündar: 20 tugayı silahlandırabilecek kayıp silah var… Türkiye’nin bir numaralı milli güvenlik sorunudur!