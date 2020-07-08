Kayıp takım

Jailson Marques, büyük beklentilerle transfer edildi. Fiziği çok iyi, fakat kimyası zayıf. Yerini kaybeden, topu oyuna sokamayan 24 yaşındaki bu oyuncu, sizce 4.750.000 Euro eder mi? Geldiğinden bu yana yaptığı hataları, genç bir altyapı oyuncusu yapsa neler yazılır, konuşulurdu?

Altay için “Tecrübesiz” deniliyor. Kabul edilebilir, ama yan toplarda bu kadar zamanlama hatası yapması, büyük soru işareti. Kaleci kazanayım derken, çok maç kaybedersiniz.

Kadıköy’de oynadığı maçlardaki müthiş istek yok olmuştu Ankara’da, Fenerbahçe takımında. Orta alan yürüyor, forvetler top alamayınca, eriyip gidiyordu, ilk 40 dakikada.

Kolay pozisyonları kaçıran, zor pozisyonlarda, olmaz denilen golleri atan Stancu, Gençlerbirliği’nin beklentilerini ilk devre heba etti. Yeşil sahalara veda maçlarını oynayan Emre’nin varlığı, orta alana biraz olsun hareket getirdi.

Gözlerim bu maçta Ferdi’nin üstündeydi, kuşkusuz. Geçen maçın yıldızı, bu sefer kendini gösteremedi.

Duran topları karşılamada bu maç içinde çok hata yapan Fenerbahçe, bunun sonucunda golü yedi. Stancu affetmedi!

Emre’nin müthiş golü, Fenerbahçe’nin bu maçta hatırlanacak en güzel hareketiydi