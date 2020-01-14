Kayıt Dışı’na konuk olan Gökhan Türkmen: En büyük amacım, birilerine yol göstermekti





Başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, Kayıt Dışı'na konuk oldu. Tek tek parçalar yayınlayan ve önümüzdeki eylül ayında bu parçaların yer alacağı bir albümü müzikseverler ile buluşturmaya hazırlanan Türkmen, "Duygusal anlarımı ya da karanlık tarafımı şarkılarla ifade edebilme yeteneğine sahibim. Bu albümdeki şarkıların depresif, melankolik veya karanlık oluyor olması, benim hayatımı karanlık yaşadığım anlamına gelmiyor. Tam tersi daha mutlu olduğum anlamına geliyor. O negatif kısmı atıyorum, hayatı daha güzel yaşamaya çalışıyorum" dedi. Gitar çalmaya başladıktan sonra en büyük hayalinin insanlara yardımcı olmak olduğuna değinen Türkmen, "Prodüktörlük tarafında yer alabilmek en büyük hayalimdi. Değiştirmek istediğim şey; kafa olarak, insan olarak, amatör ruhumuzu, iyi niyetimizi, insan olma vasfımızı kaybetmeden insanlara gösterebilmek. Benim en büyük amacım bu" açıklamasını yaptı.