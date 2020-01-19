Kayıt Dışı’na konuk olan Şenay Lambaoğlu: ‘Sanatın sokağa inmesi korkulacak bir şey değil’





Son olarak Böyle Olmasını İstemezdim single'ı ile dinleyicilerle buluşan, geçtiğimiz yılı oldukça yoğun bir tempoda geçiren sanatçı Şenay Lambaoğlu, Kayıt Dışı'na konuk oldu. Kliplerinde doğa unsurlarına bolca yer veren Lambaoğlu, gelecek nesillere yeşil alan bırakmamız gerektiğini vurguluyor. Şehrin kültür ve sanat ile olan ilişkisine de değinen başarılı isim, "Son belediye değişiminden sonra kültür ve sanatın daha fazla insana dokunabilir alanlarda kendisini gösteriyor olması bence heyecan verici" diyor.