Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi kapsamında 316 milyon avroluk destek

İSTANBUL (AA) – Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'ndan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi sağladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması imzalandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame tarafından imzalanan ve Hazine garantörlüğünde toplamda 316 milyon avroluk kredi kullandırımını içeren Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi, iki bankanın birlikte belirlediği 24 ilde faaliyet gösteren firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Projeyle işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör işletmelerine finansal kaynağa ve becerilere erişim imkanı sağlanması ve kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

– "Proje, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyaca ekonomik olarak zorluklar yaşanılan bu dönemde istihdamı artırmaya yönelik kaynağın sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemine dikkati çekerek, kredinin bir kısmını büyük işletmelere, bir kısmını da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ'lere kullandıracaklarını belirtti.

Kredi kullandırımında bankanın, Dünya Bankası standartlarına uyumlu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin esas alınacağını belirten Öztop, "Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'nde hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacağız. Krediyi kullanacak müşterilerin yönetim becerilerini ve krediyi kullandıracak kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla danışmanlıklar sunacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ise "Dünya Bankası olarak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile belirlediğimiz illerde faaliyet gösteren firmaların Türkiye'de istihdam yaratma koşullarını geliştirecek olan Kayıtlı İstihdamın Arttırılması Projesi'ne destek vermekten son derece memnunuz. Bu proje, hedeflediğimiz bölgelerde tüm vatandaşlara ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.