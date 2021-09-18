Kaymakamdan AKP’ye sunum Afet yardımında AKP’den şov!

Sürmene’de Kaymakam yeni kaymakamlık binasının projesini sadece iktidar yetkililerine anlattı. Aynı ilçede Kastamonulu afetzedeler için her kesimden toplanan yardımları AKP’liler şovla gönderdi.

Ali Ekber ERTÜRK

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde, parti devleti algısı doğuran 2 ayrı görüntü tartışma yarattı. Kaymakamlık binasında, yeni Kaymakamlık binası ile ilgili sunumun yapıldığı ve ilçeye dair bazı projelerin görüşüldüğü toplantı yapıldı. Toplantıya AKP Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve AKP İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu da katıldı. Ancak AKP’li Günnar, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’nın olması gereken yere oturdu. Günnar’ın sağ tarafına AKP’li Belediye Başkanı Rahmi Üstün otururken, Kaymakam Kaya ise milletvekilinin soluna oturup buradan sunum yaptı.

‘KİMDEN TALEP EDECEĞİM?’

Kaymakam Kaya tartışma yaratan kare için, “Orası makamım değil, toplantı masasıydı. Taleplerimizi elbette hükümete ileteceğiz. Gayet doğal değil mi? Muhalefet partilerini tek tek ziyaret etmişim” dedi.

AKP’li Hüseyin Azizoğlu da “Vekilimizle Kaymakam bey sağlı-sollu oturuyorlardı. Burada projeyi konuşuyoruz. Bize garip gelmiyor bu durum. CHP ve MHP ilçe başkanlarıyla zaten her zaman beraberiz” diye konuştu. Öte yandan, ilçede Kastamonu’daki selzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası da düzenlendi. Yardımlar tır eşliğinde Kastamonu’ya gönderildi. Ancak burada da AKP’liler şov yaptı. Yardım tırı, Kaymakam Kaya’nın yanı sıra AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Belediye Başkanı AKP’li Rahmi Üstün ve AKP’li İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu eşliğinde gönderildi. Buraya da muhalefetten kimse çağrılmadı.