Kaymakam’dan maske ve eldivensiz denetim!

Kaymakam Caner Yıldız corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlere uyulup uyulmadığını görmek için Muğla merkezinde bulunan bir pazar yerinde denetleme yaptı. Denetimlere Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Belediye Zabıta Amiri Mutlu Kaya da katıldı.

Denetimlerde alınan tedbirler tek tek gözden geçirildi. Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinleyen kaymakam Yıldız, pazarcı esnafa da tüm meyve ve sebzeleri özel olarak hazırladıkları poşetler içerisinde satmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan denetlemeler sırasında kaymakam ve beraberindekilerin maske ve eldiven takmadığı, 1 metre mesafe kuralına da uymadıkları gözlendi.