Kaymakamdan skandal ‘Cumhuriyet’ paylaşımı

Kaymakam Eşki, Twitter hesabında Türk solu için, “Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in bugününe: Türk solu bir milli güvenlik problemidir… Kendi devletine düşmanlık eder” diye yazdı.

Kaymakam Eşki, Abdülhamit, İskilipli Atıf Hoca ve Kral Faysal’a övgüler dizen mesajları da sayfasında paylaştı.

Eşki, “Sultan Abdülhamid’in Sağlık Bakanlığı duvarındaki fotoğrafını skandal diye duyurdular. Sanki GATA’yı, Haydarpaşa Numune’yi, Şişli Etfal’i, Darülaceze’yi, Kızılay’ı ve 300 civarında hastaneyi kuran Abdülhamid değil Ecevit’ti. Köksüzler cumhuriyeti” şeklindeki yazıyı sayfasında paylaştı.

Kaymakam Eşki, Kanal İstanbul’a destek mesajları da paylaştı.