Kaymakamlık binası riskli yapı çıktı… Yıkılıp, yeniden yapılacak

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından 1 Temmuz 2019’da “Bayrampaşa Kaymakamlık binası depremsellik analizi” raporu hazırlandı. Raporda, “Yapılan test, inceleme ve tamamlanan analizlerden elde edilen bulgulara göre yapıların yıkılıp yeniden yapılması” önerildi.

VALİLİK TALEP ETTİ

Riskli olduğu ortaya çıkan kaymakamlık binası için İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Rehberlik Denetim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, üst ölçekli plan düzenlemesi yapılması için İBB’ye yazı yazdı.

Talepte Bayrampaşa Topçular Mahallesi’nde 9 bin 421 metrekare parsel üzerindeki kaymakamlık binasının yıkılıp yerine Hükümet Konağı yapılmasının planladığı, hükümet konakları için 18 -22 bin metrekare aralığında alana ihtiyaç duyulduğu belirtilerek mevcut alanın yetersiz olduğu belirtildi.

12 BİN 420 METREKARE

Yapılan plan çalışması ile kaymakamlık binasının bulunduğu parselin bitişiğindeki Bayrampaşa Belediyesi’ne ait parselin bir kısmı yeni hükümet konağına dahil edildi. Toplam 12 bin 420 metrekarelik alanın imar fonksiyonu “kamu hizmet alanı” olarak düzenlendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda, Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın riskli yapı olarak belirlenmesi ve yıkılıp yeniden yapılması için kamu yararı uyarınca hazırlanan plan değişikliğinin uygun olduğuna karar verildi. Rapor İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.