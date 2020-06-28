Kaynakları kesilen FETÖ Köln’de toplantı düzenledi

Türkiye’den para kaynağı da kesilen FETÖ, zordaki şirketleri kurtarmak, yaraları sarmak ve imaj tazelemek için, Almanların koruma kalkanı altında Köln yakınlarında zirve topladı. Geçen hafta sonu yapıldığı belirtilen ve Köln’deki bir Türk restoranında yemekle biten toplantılara yaklaşık 40 kişi katıldı. Örgütün Almanya ve bazı bölge imamları da toplantıya gelirken, şüphelendikleri bazı kişiler ise özellikle bu toplantıya çağrılmadı.

Toplantıda iflasın eşiğindeki FETÖ bağlantılı şirketlerin kurtarılması için başka isimlerle aile yakınlarına devredilmesi planı ele alındı. Ayrıca yurt dışında yeni medyaya ağırlık verilmesi, bulunulan ülkelerin dini kuruluşlarıyla temasa geçilmesi, örgütün etkili olduğu camilerin artırılarak ve cemaatten para toplanması da değerlendirildi.