Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nden Fenerbahçe taraftarıyla ilgili ara karar

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor’un konuğu olacak. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı. Fenerbahçe Kulübü, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe’nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu’na cevap verme süresi olarak 1 gün süre tanıyan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vererek, nihai kararının cevap dilekçesi incelendikten sonra verileceğini bildirdi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu da ara kararında belirtti.