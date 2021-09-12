Kayseri Barosu Başkanı belli oldu

Kayseri Barosu’nun yaptığı başkanlık seçiminde yeni Baro Başkanı Avukat Ali Köse oldu.

Kayseri Barosu’nun Olağan Kongresinin ardından yapılan seçime başkan adayı olarak Avukat Ali Köse, Avukat Durdu Mehmet Yalçın ve mevcut başkan Cavit Dursun 3 liste şeklinde girdi. Seçim sonrasında açılan 12 sandıkta Cavit Dursun 584 oy, Durdu Mehmet Yalçın 482 oy alırken, Ali Köse ise 703 oy alarak Kayseri Barosu’nun yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından açıklama yapan Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, “İlginç bir seçim süreci yaşadık. 5. sefer yapılmış genel kurul ve seçimlerimizi bugün tamamlayabildik. Seçim demokratik bir ortamda gerçekleşti. Sıkıntı ve sorun olmadı. Seçim sonucu da bu şekilde tecelli etti. İnşallah hayırlı uğurlu bir sonuç olur. Kazanan, aday olan ve kazanamayan bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Biz slogan olarak “Demokrasi Güzel Şey” dedik. Gerçekten güzel ve önemli bir şey. Bunun yanında da sevgi, saygı ve barışma dilinin baroda hakim olmasını istiyoruz. Ben değil biz olarak bütün Kayseri Barosu olarak kazandık diyoruz. Ben bütün meslektaşlarımızın bizim listeyle kazanmasından dolayı sevinç duyacağını umuyorum. Biz çünkü hepsini seviyoruz” dedi. (İHA)