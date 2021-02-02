Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üssü Sarıoğlan ilçemiz olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Olumsuz bir durumda 153’ten bize ulaşabilirsiniz. Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun."

– Deprem kısa süreli paniğe neden oldu

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Sinan Karaerik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki öğretmenevinde kaldığını, deprem anında uyuduğunu ve sarsıntıyla kalktığını söyledi.

Binada kalanların panikle dışarı çıktığını belirten Karaerik, "Öyle sallandı ki böyle bir şey görmedim. Yatakta gittik gittik, geldik." dedi.

Metin Aka da deprem anında uyanık olduğunu ve televizyon izlediğini dile getirdi.

Sarsıntının şiddetiyle sokağa çıktığını ifade eden Aka, "Çok şiddetli deprem oldu. O anda avizeye baktım, lamba sallanıyordu. Uzanmış olduğum kanepe de sallanmaya başladı, panik halinde dışarı çıktım. Komşularımızın hepsinin lambası yanıyordu. Gece şartlarında evlerimizi inceledik, bir hasar yok. Allah beterinden esirgesin." diye konuştu.