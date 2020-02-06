Kayseri hava durumu yarın nasıl olacak? Kayseri’de yarın (7 Şubat) okullar tatil mi?

Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Kayseri’de yarın kar yağışı beklendiği bildirildi. Kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı camilerin minarelerinin sallanmasına neden olurken bazı binaların çatıları uçtu ve park halindeki araçlara hasar verdi. Peki Kayseri hava durumu yarın nasıl olacak? Okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, olumsuz hava durumunun yarın da devam edeceği ve kar yağışının beklendiği bildirildi.

KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliğinden henüz tatil ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Valilikten okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda olacak.

KAYSERİ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 6 derece azalacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli, zamanla batılı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerine kadar kuvvetlice (50-80 km/sa), zamanla hafif eseceği bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Bölge genelinde yer yer kuvvetlice (50-80 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı ve ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar savrulması, tipi, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON UYARISI: Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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