KAYSERİ (AA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yüzde 70'lere varan millilik ve yerlilik oranının özel sektörün de katkısıyla daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek "İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının, ırkçılığın bu kadar arttığı bu dönemde güçlü olmak mecburiyetimiz var. Bunun dışında savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok." dedi.

Talas Paraşüt Alanı'nda düzenlenen Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de bulunmanın verdiği heyecan ve gururla burada yapılan çalışmaları yakından görmenin fırsatını bulmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kayseri'de yapılan çalışmaların çok ciddi, çok süratli bir şekilde devam ettiğini ve gelişme kaydedildiğini anlatan Akar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de tüm ilgili arkadaşlarımızın katkılarıyla bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde, bu önemli başarıları elde etmemizde, bu gelişmeleri sağlamamızda emeği geçen herkesi büyük bir saygıyla, büyük bir sevgiyle, hürmetle kutluyorum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da bu şekilde azimle, kararlılıkla çalışmak suretiyle inşallah Kayseri'yi layık olduğu yerlere taşıyacağız. Özellikle bu savunma sanayi konusunun altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşvikiyle, desteğiyle yüzde 70'lere varan millilik ve yerlilik oranının siz değerli Kayserili hemşehrilerimin de özel sektörüne katkılarıyla çok daha yüksek seviyelere çıkacağına bütün kalbim ile inanıyorum. İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının, ırkçılığın bu kadar arttığı bu dönemde güçlü olmak mecburiyetimiz var. Bunun dışında savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok."

– Kayseri'ye yeni havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Kayseri'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2003 yılında başlayan atılımın hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 2003 yılında özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde 6 kilometre olarak başlayan bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometre uzattıklarını belirtti.

Kayseri'de de 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 647 kilometrelere uzattıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Karayolları bakımından Kayseri'de devam eden 15 aktif projemiz var. İnşallah bunları bir an evvel bitirip Kayseri ekonomine katkı sağlamak üzere faaliyet geçirmek için ekibimizle canla başla çalışıyoruz. Yine Kayseri için en önemli projelerden bir tanesi olan Anafartalar tramvay hattının ihalesini yaptık. 6,8 kilometrelik hattımızda yakın zamanda çalışmalarımız başlayacak. Bu da Kayseri için önemli bir raylı sistem hattı." diye konuştu.

Hava yolunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başladıkları büyük bir atılımın hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselterek havayolunu halkın yolu yapmıştık. 20 milyon yolculukları 210 milyonlara çıkardığımız havayolunda da inşallah Kayseri'ye yakışır bir havaalanı terminalinin ihalesini yaptık. Yakında bir zamanda yer tespiti yapıp inşaatına başlayacağız. 37 bin 500 metrekarelik bir yeni havalimanı terminaliyle inşallah Kayserilileri buluşturacağız. Kayseri'ye yakışır bir havalimanı terminaliyle inşallah en kısa zamanda Kayserililer tanışacak. Önümüzdeki günlerde yeni havalimanı terminalinin inşaatına başlayıp 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bittiğinde de 5 milyon kapasiteli yeni havalimanı terminalimizi inşallah Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bunun gibi devam eden pek çok projemiz var. Bütün ekibimiz ile birlikte inşallah Kayserililerin yaşamına değer katacak projelerle sizlerle yine birlikte olacağız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşı olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayarak Kayseri'ye yapılan çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini kaydetti.