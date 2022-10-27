Kayseri Millet Bahçesi için itibardan tasarruf edilmedi

Erdoğan’ın ismini taşıyan ve başlangıç ödeneği 100 milyon lira olan 1.2 milyon metrekarelik bahçe için kesenin ağzı açıldı. Harcanan para 274 milyon lirayı aştı.

Deniz AYHAN

Kayseri’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan millet bahçesi için ‘İtibardan tasarruf’ edilmedi. Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin lira harcanan Millet Bahçesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi kesenin ağzını açtı. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilecek millet bahçesi için bugüne kadar harcanan para daha şimdiden 274 milyon lirayı aştı.

SÖZLEŞME 2 YIL ÖNCE İMZALANDI

Yüzde 70’i tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon metrekaresinde yeşil alan, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak şekilde projelendirildi. Millet bahçesi için Büyükşehir Belediyesi, eklenti ihaleler düzenledi. Skate Park Kaykay Pisti, yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi inşaatı için ihaleye çıktı. Böylece millet bahçesinin toplam maliyeti ilk sözleşmenin yapıldığı eylül 2020 tarihinden bu yana 274 milyon lira harcandı.

Kalem kalem 274 milyon TL

– Kaba İnşaat: 100 milyon 900 bin TL

– Mutfak sanatları merkezi: 16 milyon 238 bin TL

– Yeme içme mekanları: 6 milyon 648 bin TL

– Skate Park kaykay pisti: 1 milyon 175 bin TL

– Soyunma odası: 2 milyon 248 bin TL

– Kütüphane binası: 55 milyon 360 bin TL

– Kent Müzesi: 46 milyon 723 bin TL

– Yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi: 44 milyon 888 bin TL.