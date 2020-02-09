Kayseri, Ordu ve Samsun’da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

Özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oluyor. Gün içerisinde kar yağışı nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. Peki Kayseri, Ordu ve Samsun illerinde okullar yarın tatil mi? İşte öğrencilerin merak ettiği bu sorunun yanıtı ve valiliklerden yapılan kar tatili açıklamaları.

ORDU VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI

Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SAMSUN’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun’da kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi. Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde ‘kar yağışı ve buzlanma’ nedeniyle 10 Şubat 2020 Pazartesi günü tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

KAYSERİ’DE EĞİTİME ARA

Kayseri’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, “Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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