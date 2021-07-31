KAYSERİ’DE AKIL ALMAZ İSYAN ! TARIM VE ORMAN BAKANINI SORDUK ORTALIK KARIŞTI !





Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan skandal uçak açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın söndürmede uçakların neden kullanılmadığına ilişkin gelen eleştirilere ilgili, ''Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın söndürmede uçakların neden kullanılmadığına ilişkin gelen eleştirilere ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında "45 uçağımız var" diyebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, "Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip uçaklar yangınlarda etkili ver verimli olarak çalışmadığından dolayı yangınlara etkili şekilde müdahale edilebilen Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanıyoruz" açıklamasında bulundu. Kayseri halkına bununla ilgili sorular yönelttik ! Birbirinden farklı isyanda bulundular… Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz!

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