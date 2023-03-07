Kayseri’de deprem: Emrah Başsan’dan paylaşım geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre Kayseri’de Kayseri’nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.47’de gerçekleşen deprem 12.8 km derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından dakikalar sonra bölgede saat 14.53’te bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD ikinci depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu.

ÜÇÜNCÜ DEPREMİN MERKEZİ: HACILAR

Bölgede 6 dakika içinde üçüncü bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 4.4 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi.

EMRAH BAŞSAN’DAN DEPREM PAYLAŞIMI

Yaşanan deprem şehirde korkuya neden olurken, Kayserispor’un yıldız isimlerinden Emrah Başsan’dan bir paylaşım geldi. 30 yaşındaki oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden, “Allah beterinden korusun. Çok sallandık” şeklinde paylaşım yaptı.

EMRAH BAŞSAN’IN KARİYERİ

Futbol Pendikspor altyapısında başlayan Emrah Başsan, 2016 yılında Antalyaspor’dan Galatasaray’a transfer oldu. Sarı – kırmızılılar tarafından sırasıyla Çaykur Rizespor ve Fortuna Sittard’a kiralanan Emrah, 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Setubal’e kiralandı.

Temmuz 2018’de Erzurumspor formasıyla Türkiye’ye geri dönen yıldız oyuncu, Temmuz 2021’de Kayserispor’a transfer oldu.

Emrah Başsan bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken, bu mücadelelerde iki kez gol attı ve dört kez de asist yaptı.