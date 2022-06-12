Kayseri’de dolu yağışı hayatı felç etti

Kayseri’de bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı felç etti.

Müslüm EVCİ

Kayseri’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok olumsuzluk yaşanırken Camikebir Mahalle’sini su bastı.

Yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir süre sonra Kayseri’de etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı.

Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ve ağaçlara da zarar verdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Kayseri’de yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yarın öğle saatlerine kadar devam edecek.

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