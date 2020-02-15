Kayseri’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yazan:
Alaturka Online
-

Olay, Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi’de meydana geldi.

İkametinde yalnız yaşayan Semiha N.’den haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek evine geldi.

Eve girdiklerinde Semiha N.’yi hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Semiha N.’nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Semiha N.’nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İLGİLİ HABERFeci kaza! Yaya geçidindeki anne öldü kızı yaralıFeci kaza! Yaya geçidindeki anne öldü kızı yaralı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?