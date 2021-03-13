Kayseri'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü yaralandı

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin sürücüsü, aracının duvara çarpması sonucu yaralandı.
Öznur Ö. (38) yönetimindeki 50 FH 072 plakalı otomobilin önüne Kocasinan ilçesi Çınarcık Caddesi'nde seyir halindeyken köpek çıktı.
Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kanal duvarına çarptı.
Kazada yaralanan Öznur Ö. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yaralanan sürücü hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.