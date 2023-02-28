Kayseri’de korkutan deprem (Son depremler)

Kayseri’de deprem oldu. İncesu ilçesinde meydana gelen deprem saat 18.16’da gerçekleşti.
AFAD’ın verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, çevre illerde yaşayanlar da depremi hissetti.
KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi de depremin 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER