Kayseri'de turna balığı satan işletmeye 5 bin 455 lira ceza

KAYSERİ (AA) – Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, turna balığı satan işletmeye 5 bin 455 lira ceza kesildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 28 Ocak'a kadar hamsi avının yasaklanması nedeniyle tezgahlarda satılan hamsilerin belge ve menşesi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanılan bir kasa turna balığına da el konuldu ve işletmeye 5 bin 455 lira idari para cezası uygulandı.