Kayseri’de umreden dönen bir kişi corona virüsünden öldü!

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgınında Kayseri’de ilk kayıp verildi. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Üzüntüyle belirtmek isterim ki; bugün Kayseri’de ilk kaybımız, umreden gelen yaşlı bir misafirimiz oldu” dedi.

Konuyla ilgili Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ali Ramazan Benli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Bugün Kayseri’de ilk kaybımız, yaşlı bir umreci misafirimiz oldu. Kendilerini direkt havaalanından hastaneye almış idik. Bu açıdan izole ve ilk günden itibaren yakın takibimizdeydi. Misafirimize Allah’tan rahmet diliyorum.

* Bakanımızın da belirttiği gibi yurt dışından gelen vatandaşlarımızın yanında, yurt içinde de temaslı hastalarımızın artık görülüyor olması evde kalmanın (kendi kendini izole) ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

* Dün itibariyle ilimizde de temaslı bir vakamız tespit edildi. Ne kadar hazırlıklı olsak da sizlerin bu sürece uyumu çok önemli. Toplu alanlardan uzak duralım.

* Cenazelere taziyelerimizi telefonla iletelim. Oturmalara ara verelim. Lütfen evde kal Kayseri. (İHA)

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