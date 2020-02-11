Kayseri’de yarın (12 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Kayseri’de devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışının ardından kar tatili ile ilgili açıklama geldi. Öğrencilerin en çok merak ettiği yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını ve açıklamaları haberimizin detaylarından takip edebilirsiniz.

KAYSERİ’NİN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kayseri’de kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi. Kayseri’de son 2 gündür düşen hava sıcaklıkları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Develi, Pınarbaşı, Yahyalı, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, yarın Kayseri’de havanın çok bulutlu ve yer yer kar yaşlı olması bekleniyor.

İHA