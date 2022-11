Kayseri’de zamlara tepki: ‘Kolumu da kesseler AKP’ye oy vermem’

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Develi’de vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Arıcılıkla uğraştığını söyleyen bir vatandaş, zamlara tepki göstererek, “Ben arıcılık yapıyorum. Her şeye yüzde 300 zam geldi, ben yüzde yüz zam yapabildim. Ben ömrümde şu kolumu da kesseler, AK Parti’ye oy vermem” dedi.

Müslüm EVCİ

Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Develi’de vatandaşlarla bir araya geldi.

“KOLUMU DA KESSELER AKP’YE OY VERMEM”

Arıcılık yaptığını söyleyen bir vatandaş zamlardan dert yakındı. Her şeye yüzde 300 zam geldiğini ifade eden vatandaş, “Ben arıcılık yapıyorum. Her şeye yüzde 300 zam geldi, ben yüzde yüz zam yapabildim. Şekeri, geçen sene 210 liradan topta şeker alıyordum, şu an 1150 lira” dedi.

CHP’li Özer’in, “Bundan sonra oylar nereye?” sorusuna ise vatandaş, “Ben ömrümde şu kolumu da kesler, AK Parti‘ye oy vermem” yanıtını verdi.

“ŞİMDİ CHP’LİYİM”

AKP’li belediye tarafından söz verilmesine rağmen yılan hikayesine dönen terminal hakkında şikayetlerini dile getiren bir vatandaş ise, “Mini terminal yaptılar. Bu Develi’ye yakışmıyor. Vatandaşın bekleyeceği yer yok” dedi.

Üst üste gelen zamlara da tepki gösteren vatandaş, “Ben asıl MHP’liyim, şimdi CHP’liyim. Bunu da herkes duysun. Söz veriyorum oy vereceğim. Bundan sonra dünya dünya gelse oy vermem. 1 liraya aldığım soğan 11 lira, 15 liradan aşağı domatesi yiyemiyorum. 25 liradan aşağı salatalık alamıyorum” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ HESAP SORMAK İÇİN SEÇİMİ BEKLİYOR”

Gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise şunları söyledi:

* “Enflasyon rakamları açıklandı. Kimsenin TÜİK’in süslü enflasyonuna inandığı yok. Gerçek enflasyonu vatandaş yaşıyor ve ‘her şeye yüzde 300 zam geldi’ diyor. İstedikleri kadar algıyla, yalanla yol alsınlar vatandaşımız her şeyin farkında ve AKP’den bıkmış durumda. ‘Ömrümde şu kolumu da kesseler, artık AKP’ye oy vermem’ diyen vatandaşımız gibi milyonlarca kişi bu yalan, bu aldatan, kandıran düzenden hesap sormak için seçimi bekliyor.”

