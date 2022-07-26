Kayserili çiftçi: Devlet Bahçeli akrabam ama bir daha oy vermeyeceğim

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Devlet Bahçeli’nin akrabası olduğunu söyleyen bir çiftçi, “Ülkenin durumu hiç iyi değil. 2 defa oy verdim. MHP’liyim ve Devlet Bahçeli akrabam. Yeter, artık oy vermeyeceğim” dedi.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. CHP’li Özer’i karşısında bulan vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı.

“AÇIZ”

Bir kilo peynir almaya güçlerinin yetmediğini söyleyen yaşlı bir kadın, “Doğrusunu söyleyelim açız. Bir kilo peynire gücümüz yetmiyor. İşlem görmemiş peynirin kilosu 80 lira. Memnun değiliz” dedi.

“2 DEFA OY VERDİM AMA ARTIK VERMEYECEĞİM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin akrabası olduğunu söyleyen bir çiftçi ise ülkenin durumunun kötü olduğunu bir daha oy vermeyeceğini söyledi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

* “Ülkenin durumu hiç iyi değil. Halkımız kötü olmaya başladı artık. Ben 50 yaşındayım, dışarıya da çok gidiyorum. Gerçekten kötüye gitti. 2 defa oy verdim. MHP’liyim ve Devlet Bahçeli akrabam. Yeter, artık oy vermeyeceğim.

* Şu durumuma bakar mısın? Hukuk bitmek üzere. 130 liraya aldığımız bir bidon mazot, bugün aldım 600 lira. Bir yılda 500 lira koymuş. Çiftçi perişan. Bir ben değil, genel olarak konuşuyorum.”

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