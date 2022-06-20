Kayserili çiftçi kadınlardan iktidara: Bitti bitti, bay bay…

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Pınarbaşı ilçesine bağlı Artmak Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan kadınları ziyaret etti. Akaryakıt fiyatları ve artan maliyetlere tepki gösteren bir kadın, “Çiftçilik olmuyor, hayvancılık olmuyor. Köylüyü küçülttüler, daraldık artık. Bu sene CHP’den ümidimiz var. Öbür tarafa bay bay” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Artmak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Özer’in ziyaret ettiği çiftçi kadınlar akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetlerden dolayı üretim yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

“30 LİRAYA MAZOT ALIP TARLAMI NASIL SÜRÜYÜM”

30 lirayı bulan akaryakıt fiyatları nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan bir çiftçi kadın, şunları söyledi:

* “Bitti bitti… Ben çiftçiyim, bu arabaların yaktığı artık bizim hiçbir şey. Biz traktör kullanan insanlarız, tarla süreriz. Ben 30 liraya 30 liraya yakıt mı alayım, tarlaya kira mı vereyim, ürün mü bekleyeyim? 30 liraya mazot alıp nasıl sürüyüm?

* Gübreyi 6 bin 700 liraya aldık, iki katı olmuş, şimdi biz 6’ya razıyız. 14’e yaprak gübresi alıp attık. Bizim de ona göre masraflarımız var. Ben mesela arpa kaldırıp, patates ya da fasulye fiyatına satmıyorum. Ben ne ekiyorsam onu biçiyorum.

* Şimdi mazot alamıyoruz ki ekim yapalım. Arazilerde artık boş, devlet şimdi onlara da el koysun. Evlerimizi de alsın. Büyükşehir yasasıymış ya, suyu aldı götürdü. Camimizin duvarları indi, hadi yaptırsınlar madem büyükşehir yasasıysa.”

“BU SENE O TARAFA BAY BAY”

CHP’den ümitli olduklarını söyleyen bir başka çiftçi kadın ise, “Camimizin tarlaları vardı, oraya bir destek olsun diye. Onu sattı. Okulların ki camilerin ki köylü olarak bir olup kurtardık. Çiftçilik olmuyor, hayvancılık olmuyor… Köylüyü küçülttü, daraldık artık. Bizim CHP’den ümidimiz var. Bu sene o tarafa bay bay… İnşallah siz gelir de bir şeyler yaparsınız. Biliyorum, kadınlara da biraz önem veriyorsunuz” dedi.

“BİZ ÜRETMEYİ SEVİYORUZ”

“Köylüyü kendi haline bıraksalar köylü kalkınacak” diyen çiftçi kadın, “Biz çiftçiliği ve hayvancılığı, üretmeyi seviyoruz. Ben evimin hem çobanıyım, hem evimin kadınıyım. Ama şimdi bir şeyler elimizden gidince olmuyor. Sanki çerçevenin içerisinde kalıyorsun, büyüyemiyorsun” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN BU YALAN VE TALAN DÜZENİ VATANDAŞI DAYANAMAZ NOKTAYA GETİRDİ”

Ziyarete ilişkin açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise şunları söyledi:

* “Ekonomik sıkıntıları en derinden yaşayanlardır kadınlar. Artık bu iktidarın gerçek yüzünü gören kadınlarımız ‘bitti, bitti’ diyor. Tarlada, fabrikada, evde, iş yerlerinde kadınlardan ortak tepki yükseliyor.

* Üretmek isteyen, ama üretemeyen, ekmek isteyen ama ekemeyen, kazanamayan, tenceresi kaynamayan, elde avuçta ne varsa kaybeden, daralan, nefes almak isteyen kadınlar, AKP’ye ‘bay bay’ diyor. AKP’nin bu yalan ve talan düzeni vatandaşı dayanamaz noktaya getirdi.

* Halkımız tek dertleri yıllardır günü, koltuklarını, ballı işlerini, yandaşlarını kurtarmak olan bu karanlık, adaletsiz düzenden hesap sormak için sandığı bekliyor. Umutsuzluk yok. Halkın iktidarı yakın. Geliyor gelmekte olan.”