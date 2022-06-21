Kayserili esnaf: Yeni nesil bu seçimde oy kullanacak, gençler bu gidişe dur diyecek

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İYİ Partililere dert yanan bir kadın esnaf, “Sürekli borç ödüyorum. İş yok, gelirden çok gider var. Ama ben şundan dolayı mutluyum, yeni nesil özellikle de bu seçimde oy kullanacak. Gençler bu gidişe dur diyecek” dedi.

Müslüm EVCİ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, beraberindeki İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ve partililerle birlikte Kayseri kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf sürekli artan maliyetlerden dolayı, vatandaş da artan fiyatlardan yana dert yandı.

“GENÇLER BU GİDİŞE DUR DİYECEK”

Ziyaretler sırasında İYİ Partililere dert yanan bir kadın esnaf, “Sürekli borç ödüyorum. İş yok… Gelirden çok gider var. Ama ben şundan dolayı mutluyum, yeni nesil özellikle de bu seçimde oy kullanacak. Gençler bu gidişe dur diyecek” dedi.

“ESNAF VE VATANDAŞ BİTMİŞ DURUMDA”

Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen bir başka vatandaş ise, artan maliyetlerden dert yandı. Günümüzle, 80’li yılları kıyaslayan esnaf şunları söyledi:

* “Ben hayvancılık yapıyorum. Ahırımın bir tarafını yonca bir tarafını saman doldururdum, mısır silajı alıyordum.

* Geçen sene eski parayla 100 milyar vermemişken, bu sene geçen seneki gibi alırsam 780 milyar para tutuyor. Bir önceki sene 100 ton alıyordum. Geçen sene 60 ton alıyordum, bu sene 60 ton alacak gücüm yok. Sütte destek 1 liraydı 20 kuruşa çektiler. Esnaf da bitmiş durumda, vatandaş da bitmiş durumda.

* 80’ler diyorsunuz anam babam 7 kardeş 9 kişiyiz. 1 babam çalışırdı 8-10 kişiyi doyururdu. Bakkala gidip 1 kilo toz şeker almaya utanırdı babam çuvalla alırdı. Şimdi utanın Allah’tan korkun 9’uda çalışıyor.

* Kasap dükkânı vardı babamın, aylık ödemeyle karşıdan dükkân satın almıştık. Şimdi ahırımı komple satsam ineği danayı buzağı satsam kendimi de satsam o dükkânı alamam.”

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