Kayserili yurttaştan Erdoğan’a: ‘Bir tane yüzüğü vardı, onu alsın gitsin’

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri mitingine katılan yurttaşlar değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun kadınlara sigorta vaadinin yazılı olduğu dövizi taşıyan bir yurttaş, “Türkiye’yi Kemal kurtardı. Türkiye’yi Kemaller yönetsin istiyoruz artık. Eşimin emekli maaşı var geçinemiyorum. Et alamıyorum. Yeşil biberin, soğanın kilosu, domatesin kilosu artmış, gitmiş. Hiçbirini alamıyorum. Ne yiyeceğim ben? Hastayım, hastaneye gidiyorum. Emekli maaşının yarısı ilaçlara kesiliyor. Ne yiyeceğim ben? Aldıkça alıyor, aldıkça alıyor. Kendi yiyor yiyor. Halkını düşünmüyor” dedi.

Mülakat mağduru bir yurttaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülakat açıklamasına “Mülakatlar kaldırılacak dedi, zaten onlar getirdi. Niye seçim aşamasında yapıyorlar. Yanlış yoldalar” diye vurguladı.

Emekli yurttaş da aldığı 8 bin 500 lira maaşla geçinemediğini kaydederek, “Hiç para yatırmayan emekli oldu, şimdi onlar 7 bin 500 oldu. Ben 8’de kaldım ya. Adalet yok, Tayyip’te adalet yok. Tayyip’e güle güle. Gömeceğiz sandığa” diye konuştu.

“BİR TANE YÜZÜĞÜ VARDI, ONU ALSIN GİTSİN”

Başka bir yurttaş da “Bir tane yüzüğü vardı, onu alsın gitsin. Yargılanacak bu yargılanacak. Başka bir şey istemiyoruz biz” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikaları’ndan emekli olan yurttaş ise 14 Mayıs seçimini “Haç ile hilalin değil, aç ile Bilal’in seçimi olacak ve Millet İttifakı kazanacak” diye vurguladı.

Yurttaş, Şeker Fabrikalarının özelleşmesinin ardından işçilerin maaşının düştüğüne dikkat çekerek, “Ben 5 bin 500 lira emekli oldum. Şimdi 7,5 oldu. Fabrikaların bir özelliği kalmadı. Özel bir şirket halinde” diye tepki gösterdi.

“UZUN ÇÖP MALUMUNUZ”

Bir genç de elindeki pankartı göstererek, “Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı. Uzun çöp de malumunuz, malum kişi” dedi.

“TERÖRİST DİYOR BİZE; BİZ DÜRÜSTÜZ”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepkili olan yurttaş ise “Bozdağ da terörist diyor bize, İçişleri Bakanı Soylu ne diyor bize? Biz ondan değiliz. Biz dürüstüz. Biz markete gidiyoruz bir şey alamıyoruz. Bizi kurtaracak adam bu” dedi. ANKA