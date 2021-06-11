Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dolu 5 bin dekar ekili alana zarar verdi

KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün etkili olan dolunun ekili arazilerde zarara neden olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde dün etkili olan dolu ekili arazilere zarar verdi.

İl Müdürü Mustafa Şahin, doludan zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, bölgede etkili olan dolunun yaklaşık 5 bin dekar alanda zarara neden olduğunu belirtti.

Ekiplerin bölgede Ziraat Odası ile hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydeden Şahin, devlet destekli tarım sigortaları ile çiftçilerin ürünlerinin teminat altına alındığını ve zararlarının karşılandığını belirtti.

Şahin, doludan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.