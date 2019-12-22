Kayserispor 1 – Başakşehir 4 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 16. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1 yendi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Aksel Aktaş), Emre Demir (Dk. 74 Furkan Polat), Rienstra, Ziya Alkurt (Dk. 87 Ömer Uzun), Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+3 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Elia (Dk. 86 Aleksic), Demba Ba (Dk. 74 Mehmet Topal), Crivelli

Goller: Dk. 5 Lopes (Kendi kalesine), Dk. 10 Mert Kula (Kendi kalesine), Dk. 48 Demba Ba, Dk. 90+3 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Abdennour, Dk. 48 Djedje, Dk. 65 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 75 Clichy, Dk. 81 Crivelli (Medipol Başakşehir)

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı’yı çalımlayan Elia’nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes’ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.

10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Caiçara’nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula’nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.

26. dakikada Emre Demir ceza sahasında rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı ortaladı. Hasan Hüseyin Acar’ın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2’ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba’ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

50. dakikada Caiçara’nın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak barajdan döndü. Pozisyonu takip eden Caiçara’nın yerden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ziya Alkurt’un şutunda kaleci Mert Günok topu güçlükle kurtardı.

90. dakikada Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

90+3. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic’in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Karşılaşma Medipol Başakşehir’in 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından

– İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

– “15-16 yaşındaki gençlerle, kalan futbolcu kardeşlerimle beraber, devre arasına kadar mücadeleye devam edeceğiz”

– Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

– “Hem Avrupa’da hem ligde hem de kupada devam ediyoruz. Bu bizim açımızdan çok sevindirici”

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, devre arasına kadar ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, zirveyi kovalayan bir takıma karşı oynadıklarını dile getirdi.

Medipol Başakşehir’in sahada kazanma adına her şeyi yaptığını belirten Uygun, alacakları bir galibiyet ile yarına umutlu bakacaklarını ancak müsabakayı kaybettiklerini ifade etti.

İki talihsiz gol yediklerini aktaran Uygun, “Soğukta takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 15-16 yaşındaki gençlerle, kalan futbolcu kardeşlerimle beraber, devre arasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadro konusunda yaşadığımız bir zafiyet mevcut. Takımdan giden 9 yabancı var. Sakat olan 6 futbolcuyu da kattığımızda, önemli bir kadro eksikliği yaşıyoruz.” diye konuştu.

Bir gazetecinin, ikinci yarı için yol haritaları olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Uygun, Kayserispor’u bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla takıma geldiğini vurguladı.

Uygun, Kayserispor’un daha kötü bir sürece girmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Takım mühendisliğini doğru bir şekilde yapmamız lazım. Gaziantepspor’da 2 sene maaş almayan futbolcular vardı ama hiç kimse takımı terk etmedi. Sonucunda FIFA’dan paranızı alıyorsunuz. Şu anda başkan Berna (Gözbaşı) hanım bütün takımın alacaklarını ödemiş durumda. Gidenleri de ödedi. Soyunma odasında ağlayanlar da var. Psikolojik olarak inanılmaz derecede zor bir süreç geçiriyoruz. Gerçekler de ortada. Bugün Ziya (Alkurt) ile birkaç oyuncu dışında federasyona başvuruda bulunmayan kimse yok. Burada kalan kardeşlerimiz bir karakter ortaya koyuyor. Verdikleri mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum.”

– Buruk: “Üç kulvarda devam eden bir takımız”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Attıkları 3’üncü golün ardından rahatladıklarını belirten Buruk, 4-1’lik skorla güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, bu sezonki genel performanslarıyla ilgili sorusu üzerine Okan Buruk, “Üç kulvarda devam eden bir takımız. Hem Avrupa’da hem ligde hem de kupada devam ediyoruz. Bu bizim açımızdan çok sevindirici. Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden bir takım olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Nereye gidersek gidelim, sokakta, otelde, herkesin bize ilgisi ve tebriği var. Bunu yaşamak ve yaşatmak bizim açımızdan çok güzel. İnşallah turları geçen bir takım olmak istiyoruz.” yanıtını verdi.