Kayserispor 10 kişiyle Fenerbahçe’yi eledi! 90+4’te çeyrek finale…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kayserispor, İstanbul’da 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe’yi 90+4’te bulduğu golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 45-50 dakikada eksik oynayan rakibi karşısında aradığı golü bulamayan Fenerbahçe maçın son dakikasında yediği golle büyük bir şok yaşadı ve kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yukatel Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 90+4. dakikada atılan golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Kayserispor’a turu getiren golü frikikten Ramazan Civelek kaydetti.
Kayserispor’da Uğur Demirok, 45+2. dakikada Ozan Tufan’a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İkinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen ve 10 kişi oynayan rakibi karşısında üstünlük kuramayan sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada eski futbolcusu Ramazan Civelek’in attığı golle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.
40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek Uğur Demirok’un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok’a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46’ncı dakikada Nazımın sağdan ortasında altı pas üzerinde Osayi-Samuel topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.
57’nci dakikada Mert Hakanın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
67’nci dakikada Rossi’nin sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
72’nci dakikada Mert Hakanın uzaktan sert vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.
90+1’inci dakikada Serdar Dursunun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Berishan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
90+4’üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek’in kullandığı serbest vuruşta, barajda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Berisha’ya çarpan meşin yuvarlak, kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu: 0-1.
Fotoğraflar: Hüseyin Çağlar