Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftayı 45 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 2 maçta galip gelemedi.
Sarı kırmızılılarda 2 maçlık kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 45 puan topladı.
Galatasaray’a 6-0 mağlup olduktan sonra hafta içi mesaisinde evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar galibiyet özlemine son vermek istiyor. 2 maçta Yukatel Kayserispor kalesinde tam 6 gol görürken gol atamadı.
Kayserispor’un oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
29.Hafta Galatasaray 6-0 Kayserispor
30.Hafta Kayserispor 0-0 Kasımpaşa