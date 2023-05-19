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19 Mayıs 2023
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Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Kayserispor, Süper Lig’in 35. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek. Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet (Hükmen Gaziantep FK maçı) alan Çağdaş Atan’ın ekibi, 49 puanla 7. sırada. Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Adana Demirspor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle düşüşe geçen Ömer Erdoğan’lı Alanya, 38 puanla 10. basamakta. Turuncu Yeşilliler, zorlu deplasmanda kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın akşam RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Kayserispor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Yasin Kol’un yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Alanyaspor muhtemel 11’ler:

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Feddal, Yusuf, Fer, Lusamba, Efecan, Candeias, Eduardo, Koulouris

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