Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: ‘İstifa söz konusu değil’

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de zor günler geçiren ve 11 puanla son sırada yer alan Kayserispor’da yönetimin istifa edeceği yönünde çıkan iddialara da açıklık getiren Mustafa Tokgöz, “Ateşten bir top aldığımızı daha önce de söyledim. Hiçbir yere de kaçmıyoruz. Hiçbir şekilde de istifa söz konusu değildir. Başkanımızla konuştuk, son düdük çalana kadar, umut nereye kadar varsa biz oraya kadar varız. Antalya maçını inşallah yeneceğiz, inşallah umutlarımız daha da yükselecek. Olmadı mı? Son düdük çalana kadar biz buradayız. Mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Şuanda FIFA’da, CAS’da ve yerel mahkemelerde birçok mahkememiz devam etmektedir. Toplam 60 milyon 830 bin TL geçmişten gelen futbolcu ve kulüp borçları bulunmaktadır. Bunların vadesi geçmiş tutarı ise, 45 milyon 646 bin TL’dir. Şu anki puan durumumuz ile ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Bizler gibi, bizden alacağı olan futbolcular ve alacağı olan herkes de durumun ciddiyetinin farkında. Bize şöyle bir fırsat doğuyor, bizimle, başkanımızla ve kulübümüzle davalık olduğumuz oyuncular bizim ile anlaşmak istiyor” diyen Tokgöz şehrin önde gelenlerini yardıma çağırdı.

‘Bu fırsat geri gelmez!’

Tokgöz, “Eğer ellerinden gelen bir şey olursa stat ismi olur, herhangi bir sponsorluk olur. Bu fırsat bir daha geri gelmez. Şuan önümüzde böyle bir gerçek var ve bu borçlar 45 milyonu geçmiş borç. Mayıs ayında bu gerçek ile yüzleşeceğiz. Transfer yasağı olur veya herhangi bir yaptırım olur bu paralar mecburen ödenecek. Bu fırsatı değerlendirerek Kayserispor kulübünü minimum 20 milyon, 30 milyon TL gibi bir rakam ile yükünü hafifletebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Mustafa Tokgöz, hakem hatalarına da değindi ve özellikle Galatasaray maçına vurgu yaptı: “Galatasaray maçı 4-1’lik ciddi bir mağlubiyet gözükse de 2-0 öndeyken oyuncumuz Pedro Henrique’ye yapılan penaltı var ve VAR’ın buna sessiz kalışı var. Yayıncı kuruluşun defalarca görüntüye getirmesine rağmen VAR buna sessiz kaldı. En azından VAR çağırsın hakem yorumunu kendi yapsın. Biz hakemlerden daha iyi bilecek değiliz VAR burada görevini yapsın. Bizim istediğimiz VAR sistemi ve hakemlerin uygulanan kuralların doğru yerinde uygulanmasıdır.”

‘Canımız yanıyor, tahammülümüz kalmıyor!’

MHK ile kulüpler arasında bir toplantı gerçekleşeceğini duyuran Tokgöz, “O kadar kıymetsiz bir pozisyon değil VAR’ı çağırmaması için. Bu ve buna benzer birçok maçta hatalar oldu. VAR bizim oyuncumuzu çağırıp sarı kartı iptal edip kırmızı kart veriyor aynı şey bize yapılıyor VAR yok. Diğer kulüplerinde böyle şikayetleri var. Bunu uygulamada ciddi bir sıkıntı var. Bildiğim kadarıyla MHK kulüplerle bir toplantı kararı aldılar. İnşallah orada tüm kulüplere bu konuda ikna edici kurallar koyarlar. Artık bu sistem ile canımız yanıyor tahammülümüz kalmıyor” şeklinde konuştu.